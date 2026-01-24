Fu deputata con il Prc nel 1994. Un impegno politico sempre a sinistra e caratterizzato per l’impegno sul fronte del diritto allo studio. Segretario dell’associazione è un altro calabrese: Giuseppe Soriero. Gli obiettivi sono quelli di rilanciare la centralità del Parlamento nel dibattito politico

Eletti a Roma i vertici dell’Associazione degli ex parlamentari. Presidente dell’Associazione è stato confermato l’on. Giuseppe Gargani, segretario il calabrese on. Giuseppe Soriero e tesoriere l’on. Gino Alaimo. E' stato votato all'unanimità anche il nuovo Ufficio di Presidenza (Vicepresidente vicario l'on. Valter Bielli).

Nel nuovo direttivo nazionale dell’Associazione anche un’altra calabrese: è Rita Commisso, eletta parlamentare per Rifondazione Comunista nel 1994. Commisso dopo la scissione del partito ha aderito al gruppo Misto fino alla fine della legislatura nel 1996. Insegnante di lingue durante il mandato parlamentare è stata membro della Commissione Cultura, scienza e istruzione. Il suo impegno in questa direzione è continuato anche dopo l’esperienza parlamentare. Ha svolto anche il ruolo di Commissario dell'ARDIS (Azienda Regionale calabrese per il Diritto allo studio)

Tra gli obiettivi principali dell’Associazione emersi durante un dibattito che ha registrato una forte partecipazione, c’è la volontà di rafforzare il suo profilo politico, culturale, pedagogico e costituzionale. Una finalità che ha come perno il rilancio della centralità del Parlamento, delle sue prerogative e del suo ruolo. E, al contempo, la difesa del pluralismo e del ruolo dei parlamentari che non può ridursi ad un mero passacarte di decisioni assunte altrove. E, al contempo, battere quella sub cultura populista e demagogica che in questi ultimi anni ha svilito il ruolo delle istituzioni e minato alla radice la qualità della democrazia.

Rientra tra questi obiettivi la convenzione con Unitelma, l’Università telematica della Sapienza di Roma.

Insomma, una Associazione che punta a svolgere un ruolo squisitamente politico, e ovviamente non partitico, e che vuole consegnare alle giovani generazioni e alla politica italiana nel suo complesso un patrimonio di saggezza e di esperienza che affonda le sue radici nei valori e nei principi della Costituzione.