L’esecutivo guidato da Roberto Occhiuto approva gli strumenti necessari per accedere ai fondi statali 2024-2026 destinati alla riduzione del rischio sismico. Adottato anche l’Atto di indirizzo per rafforzare l’accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori attraverso la rete sanitaria e territoriale

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato le proposte del Piano regionale per la realizzazione delle azioni di prevenzione sismica non strutturale e del Piano regionale degli interventi per la realizzazione delle azioni di prevenzione sismica strutturale, previsti dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026.

I due strumenti di programmazione, predisposti sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dal decreto, sono necessari per consentire alla Regione Calabria di accedere alle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico relative alle annualità 2024, 2025 e 2026.

In particolare, i piani riguardano sia gli interventi di prevenzione sismica non strutturale sia quelli di prevenzione sismica strutturale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento nazionale.

L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per la successiva assegnazione delle risorse statali destinate alla riduzione del rischio sismico sul territorio regionale.

Con una successiva ordinanza, il capo del Dipartimento della Protezione Civile procederà infatti all’assegnazione dei finanziamenti sulla base delle proposte di piano approvate, nei limiti degli importi massimali previsti.

Con una delibera a firma congiunta del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, l’esecutivo ha, poi, adottato l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento del modello regionale antiviolenza “Codice Rosa”, finalizzato a definire un sistema integrato e omogeneo di accesso, accoglienza, assistenza e presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori presso le strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 13 della legge regionale 34/2025 e individua il modello regionale “Codice Rosa” quale strumento organizzativo del Servizio sanitario regionale per l’identificazione precoce, l’accoglienza, la valutazione multidisciplinare, l’assistenza e la presa in carico delle vittime, nell’ambito della Rete regionale antiviolenza e delle Reti territoriali antiviolenza.

L’Atto di indirizzo stabilisce anche che il percorso sia attivabile presso le strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario regionale, individuando il Pronto soccorso quale principale porta di accesso ospedaliera, senza escluderne l’attivazione attraverso gli altri servizi sanitari.

Si tratta di un sistema integrato che rafforza il raccordo operativo tra le strutture ospedaliere e la rete territoriale dei servizi sanitari e sociali, dei consultori familiari, dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

Sono inoltre definiti i compiti dei Dipartimenti regionali competenti, il coinvolgimento delle Aziende sanitarie nell’individuazione dei referenti aziendali del percorso, il raccordo operativo tra strutture sanitarie, servizi territoriali, consultori familiari, Centri antiviolenza e Case rifugio e una particolare attenzione alla tutela dei figli minori delle donne vittime di violenza, anche nei casi di violenza assistita.

Previsti infine specifici percorsi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e sociosanitario coinvolto, il raccordo con il Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e il monitoraggio degli aspetti sanitari e sociosanitari del percorso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.