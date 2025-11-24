Oltre 13 milioni per nidi e scuole dell’infanzia e 5 milioni per percorsi di sei mesi di politica attiva destinati a circa 1000 tirocinanti di inclusione sociale esclusi dalle procedure assunzionali

La Giunta della Regione Calabria, presieduta dal governatore, Roberto Occhiuto, nella seduta odierna, ha deliberato due importanti provvedimenti in materia di istruzione e lavoro.

Con un atto dell’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli, è stata approvata la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per l’annualità 2025, insieme alla relativa quota di cofinanziamento regionale pari al 25% del Fondo, come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Il provvedimento recepisce le linee stabilite dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021–2025 e dal decreto ministeriale n. 7/2025, che ripartisce tra le Regioni il Fondo destinato allo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia e alla qualificazione delle scuole dell’infanzia statali e paritarie. Per la Calabria, lo stanziamento complessivo previsto per il 2025 ammonta a 13.488.378,10 euro, di cui 10.790.702,72 attribuiti dal Fondo nazionale e 2.697.675,38 quale quota regionale di cofinanziamento. Le risorse saranno destinate a tre principali linee di intervento previste dal Piano nazionale: lavori sugli edifici (manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di nidi e scuole dell’infanzia); ampliamento dei servizi educativi 0–3 anni (aumento dei posti disponibili nei nidi e migliore distribuzione territoriale dell’offerta); miglioramento della qualità dell’offerta educativa 3–6 anni (progetti didattici, inclusione, formazione del personale e innovazione pedagogica).

Il piano approvato individua i Comuni beneficiari e gli interventi previsti, seguendo le priorità stabilite a livello nazionale e tenendo conto delle progettualità presentate dai territori. Su indicazione dell’assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, è stato stabilito di dare indirizzo al Dipartimento Lavoro per l’individuazione di percorsi di politica attiva della durata di 6 mesi, destinati ai circa 1000 tirocinanti di inclusione sociale, appartenenti al bacino di cui alla Dgr 538/2024, non rientranti nelle procedure assunzionali, avviate dagli enti locali e degli altri enti e aziende pubbliche interessati, da attivarsi a seguito del completamento delle stesse procedure di assunzione.

La copertura finanziaria dell’operazione è quantificata in 5 milioni di euro per sei mesi.