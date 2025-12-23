«Certo che all’indecenza non c’è mai limite ed a San Giovanni in Fiore ne sanno qualcosa. L’ex sindaca decaduta Rosaria Succurro, da qualche settimana consigliera regionale di Forza Italia, applica alla lettera le canoniche regole del centrodestra e dalla sindaca facente funzioni fa nominare suo marito assessore. Affidandogli, per giunta, deleghe pesantissime e consegnandogli, nel segno della continuità familistica, le chiavi della città. Bilancio, Persona, Urbanistica e Lavori pubblici fanno di Marco Ambrogio, neo assessore della giunta Loria il nuovo plenipotenziario sangiovannese con quelle che erano le deleghe rimaste in capo alla moglie». È quanto dichiara il coordinamento provinciale di Europa Verde/AVS.

«Quello che sconvolge è che non si facciano alcun tipo di problema a gestire il potere temporale locale non solo in famiglia, ma ad attuare questo genere di pratiche politiche (e la scuola è quella di Occhiuto, quindi nessuna meraviglia più del dovuto) con indifferenza, come se fosse tutto normale. Questi fatti vengono perpetrati, purtroppo, in una regione che non si meraviglia più di nulla, assuefatta ormai a logiche bulimiche, voraci, di controllo del potere. Nessuno più si indigna e così questi personaggi possono permettersi il lusso di fare ciò che vogliono, in barba alle più basilari regole democratico-politiche di decenza e buonsenso. Europa Verde/AVS della provincia di Cosenza si manifesta – concludono dal direttivo del partito – invece tutta la sua indignazione e condanna con forza queste derive centrodestrorse. Modi di fare politica, quelli di Succurro e Ambrogio, raccapriccianti e riprovevoli. Vergogna!»