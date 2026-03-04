«Il tasso di disoccupazione misura la quota di persone senza lavoro ma attivamente in cerca di un’occupazione rispetto al totale della forza lavoro. Se dunque aumentano i cittadini inattivi, sfiduciati da paghe da fame e dalla penuria di posti di lavoro di qualità, allora il tasso di disoccupazione scende. Ecco svelato il bluff del calo del tasso di disoccupazione ed ecco smentiti i facili ma immotivati entusiasmi degli esponenti della destra che forse farebbero meglio a ripassare le basi di economia». Così in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

«I dati Istat pubblicati oggi certificano il fallimento del governo Meloni: in un anno crescono di ben 322.000 unità gli inattivi, i lavoratori scoraggiati che hanno smesso di cercare lavoro perché pensano di non trovarlo. È come se gli abitanti di una grande città come quella di Bari improvvisamente smettessero di cercare lavoro. Siamo davanti a un disastro di dimensioni epocali, visto che il tasso di inattività è oggi al 33,9%. A tutte queste persone sfiduciate bisogna dare speranza di un futuro migliore. È questa la nostra grande responsabilità e il nostro impegno quotidiano», conclude Tridico.