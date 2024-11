Il Capitano incorona Roy Biasi e conferma le indiscrezioni secondo le quali sarà proprio il sindaco di Taurianova il nuovo segretario regionale in un avvicendamento con il deputato Cristian Invernizzi che, comunque, continuerà ad occuparsi di questioni calabresi ed affiancherà Biasi insieme a Walter Rauti.

«Roy Biasi, sindaco appena eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti del rilancio della Calabria. Entro settimana prossima la Lega presenterà una nuova squadra con donne e uomini calabresi». Ha detto Matteo Salvini che dimostra di avere ancora una volta molta attenzione per quel che avviene nella nostra Regione che è guidata attualmente dal Carroccio tramite Nino Spirlì, anche lui di Taurianova e ottimo feeling con Roy Biasi.

L’accelerazione è dovuta alla necessità di mettere mano alla liste per le regionali che, al momento, rimangono confermate per il prossimo 14 febbraio. Ed il centrodestra deve ancora indviduare il proprio candidato governatore. Operazione che non è più lineare così come appariva qualche settimana fa.