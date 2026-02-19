Matteo Salvini parteciperà domani alla riunione del direttivo regionale della Lega Calabria che si terrà a partire dalle ore 10.30 a Reggio Calabria. Il parlamentino regionale del partito è stato convocato dalla nuova commissaria regionale Valeria Sudano per fare il punto sulla situazione politica regionale, le prossime elezioni amministrative di primavera e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Salvini parteciperà con un video collegamento assieme alla deputata Simonetta Matone che parlerà del quesito referendario per il quale la Lega chiede di votare Sì. Presente a Reggio Calabria il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon.

«Il referendum e le amministrative - afferma Valeria Sudano - saranno al centro di un focus del partito. Ma ci concentreremo anche sulla campagna di tesseramento e i congressi provinciali e regionali. Apprezziamo molto la scelta di Matteo Salvini che partecipando ai lavori di domani si soffermerà sulla strategia del partito dei prossimi mesi, in vista di importanti appuntamenti».