Il simbolo della Lega potrebbe presto cambiare volto. La storica dicitura “Salvini premier”, che negli ultimi anni ha accompagnato ogni campagna elettorale del Carroccio, sarebbe infatti destinata a scomparire dal contrassegno del partito. Non si tratterebbe soltanto di una scelta grafica, ma del segnale politico di una fase che potrebbe avviarsi alla conclusione. Dietro questa decisione si intravede infatti una riflessione più ampia sul futuro della leadership leghista e sull’assetto del movimento nei prossimi anni. Matteo Salvini, secondo quanto filtrerebbe da ambienti vicini al segretario, sarebbe consapevole che il ciclo politico iniziato con la trasformazione della Lega da partito territoriale a forza nazionale sta entrando in una nuova fase.

Negli anni della sua guida, il leader milanese ha portato il Carroccio da percentuali marginali a protagonista della scena politica italiana, fino a contenderne la leadership del centrodestra. Oggi, però, gli equilibri della coalizione appaiono cambiati e il peso elettorale del partito non è più quello delle stagioni di massimo consenso. Un primo segnale di questa possibile evoluzione si era già intravisto nelle recenti competizioni regionali, dove il simbolo della Lega era stato presentato senza il riferimento diretto a Salvini, sostituito dal nome del candidato presidente. Un esperimento che potrebbe diventare la regola nelle prossime tornate elettorali, soprattutto in vista del percorso che porterà alle politiche del 2027.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni interne, lo stesso Salvini starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la guida del partito prima del prossimo congresso federale o comunque prima delle future elezioni politiche. Una scelta che, nelle intenzioni di alcuni dirigenti, potrebbe rappresentare una scossa utile a rilanciare il consenso e aprire una nuova stagione politica. Tra le ipotesi che circolano nelle ultime settimane c’è quella di una figura di transizione incaricata di accompagnare la Lega verso il congresso che dovrà eleggere il nuovo segretario. Tra i nomi emersi figura quello del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, anche se la compatibilità tra il ruolo istituzionale e la guida del partito renderebbe questa soluzione complessa. Ancora più difficile appare un coinvolgimento del governatore del Veneto, Luca Zaia, da tempo indicato come uno dei possibili eredi ma fortemente impegnato nella guida della sua regione.

Tra i possibili protagonisti della fase futura viene indicato anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, attuale vice segretario federale della Lega e figura di primo piano nell’organizzazione del partito. La sua esperienza di governo e il ruolo nella struttura nazionale del movimento lo rendono, secondo diversi osservatori interni, uno dei nomi che potrebbero assumere un ruolo nella fase di transizione o nel successivo congresso federale. Il dibattito interno, tuttavia, è tutt’altro che definito. Molti esponenti storici riconoscono a Salvini il merito di aver rilanciato la Lega e di averla trasformata in un protagonista stabile della politica nazionale. Al tempo stesso, però, non mancano le critiche di chi ritiene che negli ultimi anni il partito si sia progressivamente allontanato dalle sue radici originarie, legate al federalismo e alla forte identità territoriale del Nord.

C’è anche chi guarda con scetticismo all’idea di una guida temporanea. Secondo alcuni dirigenti, il Carroccio avrebbe bisogno non tanto di una fase di transizione quanto di un rinnovamento più profondo, capace di ridefinire identità, strategia e linea politica attraverso un vero congresso rifondativo. Il nodo principale resta comunque quello della successione. All’interno del partito molti faticano a individuare una figura capace di raccogliere pienamente l’eredità politica di Salvini e di tenere insieme le diverse anime del movimento, che spaziano dal radicamento amministrativo del Nord alle nuove realtà del Centro e del Sud.

Nel frattempo il segretario continua a mantenere un’intensa presenza sul territorio, moltiplicando incontri, iniziative e mobilitazioni politiche. Un attivismo che convive con una fase delicata per la Lega sul piano nazionale, dove i consensi mostrano segnali di rallentamento. Eppure il partito continua a muoversi su due velocità. In alcune regioni del Nord, e in particolare in Veneto, conserva un radicamento amministrativo e politico molto solido. Un modello più territoriale e pragmatico che, secondo molti osservatori, potrebbe indicare anche la direzione futura della Lega.

Se davvero il simbolo cambierà e la scritta “Salvini premier” verrà archiviata, non sarà soltanto una questione di grafica. Sarà piuttosto il segno di una trasformazione politica profonda, capace di aprire una nuova fase nella storia di uno dei movimenti più influenti degli ultimi decenni della politica italiana.