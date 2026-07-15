Un governo che va in minoranza in Parlamento su un emendamento sostenuto dallo stesso esecutivo non può liquidare l’accaduto come un semplice incidente di percorso. Non conta se la sconfitta arriva per un voto o per cento: il principio politico e istituzionale resta identico.

La legge elettorale non è un provvedimento qualsiasi. È la regola fondamentale con cui i cittadini scelgono chi li rappresenterà. Per questo una maggioranza che si divide proprio su quel terreno manda un segnale politico inequivocabile.

Nelle democrazie parlamentari, quando un governo perde la maggioranza su un passaggio così delicato, la verifica politica è un atto di trasparenza e di rispetto delle istituzioni. Non è una concessione alle opposizioni, ma un dovere nei confronti del Parlamento e del Presidente della Repubblica.

Tutti si sarebbero aspettati che stamattina la presidente Meloni si recasse al Quirinale per informare il Capo dello Stato e poi attendere le sue decisioni. Il presidente potrebbe soprassedere, come potrebbe ritenere opportuno rinviare il governo alle Camere per un nuovo voto di fiducia e per poter così continuare fino a fine legislatura.

Lei non può andare avanti facendo finta di nulla, perché è accaduto molto con quel voto di ieri sera alla Camera.

Le polemiche sul voto segreto e sulle responsabilità dell’opposizione sono un diversivo. Il problema è un altro: il governo dispone ancora di una maggioranza solida oppure no? È questa la domanda a cui occorre rispondere.

C’è poi un’ulteriore questione politica. Modificare la legge elettorale a pochi mesi dal voto è sempre una scelta discutibile. Qualunque maggioranza lo faccia, destra o sinistra. Perché è scorretto cambiare le regole quando la partita è ormai iniziata. Ed è una pratica che allontana i cittadini dalla politica. Una pratica disgustosa che offende l’intelligenza degli elettori.