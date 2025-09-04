«Entro in Fratelli d’Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all’Italia un ruolo da protagonista». Lo dichiara in una nota stampa l’ex parlamentare vibonese Dalila Nesci, che annuncia anche la sua candidatura alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

«È stato un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI – continua Nesci -. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunità politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria».

Ex cinquestelle e sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, la tropeana Nesci scende in campo per il centrodestra a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto.

«La politica deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio – prosegue la nota -. Accetto questa candidatura perché la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza. Da parlamentare e Sottosegretario di Stato ho portato risorse reali, come con il Cis Calabria – Svelare Bellezza, dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda».

Poi, nella chiosa finale, torna ad evocare la premier e il sottosegretario all’Interno: «La mia è una scelta di maturità e responsabilità. Con Giorgia Meloni al Governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunità di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa è possibile, una Calabria che ingrani una marcia in più con Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto Presidente. Io – conclude – mi rimetto a disposizione della mia terra con lo stesso spirito che ha guidato finora il mio percorso: serietà, onestà e servizio».