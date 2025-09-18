Continua la campagna elettorale e continuano a sbocciare sondaggi sulle intenzioni di voto dei calabresi. L’ultimo sondaggio è della prestigiosa società Swg Spa e risale al 18 settembre scorso. Il risultato dà il vantaggio di Roberto Occhiuto in una forbice che oscilla fra il 57 e il 61%. Pasquale Tridico invece è molto più indietro con una forbice che va dal 38 al 42%. Infine c’è Francesco Toscano che si attesta dallo 0 al 2%.

Anche in questo caso quello che emerge è l’alta percentuali di indecisi. In questo caso stiamo parlando del 24% che la fetta degli elettori sui quali Tridico sta cercando di fare presa. Ma c’è un altro dato che emerge. Forse i calabresi di sondaggi non ne possono più. Ci spieghiamo meglio.

Il sondaggio, secondo la nota metodologica, è stato effettuato su un campione di 1.005 soggetti maggiorenni residenti in Calabria tra il 11 e il 17 settembre 2025. Il campione è stratificato per provincia e prevede quote per età e sesso. Il sistema è quello che tecnicamente si definisce Cati ovvero attraverso interviste telefoniche, dove l'intervistatore legge le domande all'intervistato e registra le risposte su un computer tramite un apposito software. Il punto è che fra tutte le persone contattate ben 4184 hanno preferito non rispondere.. Fra questi il 24% ha risposto che ancora non ha deciso se e chi votare. Dobbiamo aggiungere che l’istituto ha stimato il margine di errore del sondaggio intorno al 3,1%.

Al di là dei dati tecnici restano i numeri che danno quindi Occhiuto in vantaggio e la distanza rispetto al suo competitor molto più ampia rispetto ai dati di tutti i sondaggi precedenti. Naturalmente si tratta solo di sondaggi sia questo sia i precedenti hanno comunque un valore relativo, soprattutto vista l’alta percentuale di indecisi al voto che ci sembra invece l’unico dato costante in questo continuo capovolgimento di fronte che nemmeno una partita della Juve di questo periodo. La verità insomma la sapremo solo il 6 ottobre.

Intanto per chi fosse interessato il documento informativo completo del sondaggio della Swg Spa sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it