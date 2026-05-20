Il Partito democratico denuncia ritardi «pesantissimi» sul sistema territoriale e sui finanziamenti del Pnrr: «Qui liste d’attesa chilometriche e aree interne abbandonate, le proposte del centrodestra non risolvono i veri problemi»

«È assurdo che il presidente Occhiuto sostenga appassionatamente la riforma del ministro Schillaci sulla Medicina generale, quando in Calabria persistono ritardi pesantissimi proprio sulla sanità territoriale finanziata dal Pnrr». Lo afferma in una nota il Pd Calabria. «Da mesi – prosegue la nota – denunciamo il ritardo nella realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, strutture che avrebbero dovuto rappresentare il pilastro della nuova assistenza sanitaria territoriale. Purtroppo i cittadini calabresi continuano a fare i conti con territori senza medici, Pronto soccorso in affanno, liste d’attesa chilometriche e aree interne sempre più abbandonate».

«Davanti a queste diseguaglianze inaccettabili, il governo – continua il Pd Calabria – apre una discussione confusa sul futuro dei medici di famiglia, ma non esiste affatto la rete territoriale promessa. Il governo nazionale e quello regionale dovrebbero anzitutto spiegare perché la Calabria sia ancora così indietro sull’attuazione del Pnrr sanitario».

Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, dichiara: «Da tanto tempo denunciamo che Case della Comunità e Ospedali di Comunità procedono troppo lentamente e senza garanzie sul personale e sui servizi effettivi. Il problema della sanità calabrese – prosegue il parlamentare dem – non si risolve cambiando dall’alto il rapporto di lavoro dei medici di Medicina generale, mentre interi territori non hanno l’assistenza che serve. Urge invece una rete territoriale funzionante e accessibile, soprattutto nelle aree interne e montane, dove i cittadini sono costretti a patire la desertificazione sanitaria».

«Questa riforma – conclude Irto – sarebbe l’ennesima imposizione del centrodestra e non risolverebbe le mancanze, i disagi e i disservizi subiti ingiustamente dai cittadini calabresi».