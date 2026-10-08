Con dispositivo di Sentenza n. 663/2026, il TAR di Reggio Calabria ha respinto il ricorso proposto avverso l’esito elettorale conclusosi con la proclamazione a Sindaco del dott. Oliverio e dei consiglieri comunali, accogliendo integralmente le tesi dell’Avv. Oreste Morcavallo, difensore del Comune di Melicuccà, dell’Avv. Achille Morcavallo, difensore dei consiglieri di maggioranza, Pasquale Biagio Trefiletti, Giuseppe Veltri, Giuseppe Leuzzi, Giuseppe Evalto, Grazia Catanesi e Maria Cristina Arfuso, e dell’Avv. Antonio Papalia, difensore del consigliere Deodato Rocco.

I fatti con ricorso notificato in data 1/2 luglio 2026, unitamente al pedissequo decreto presidenziale del 26 giugno 2026 di fissazione dell’udienza di discussione al 7 ottobre 2026, i candidati a Sindaco e a consigliere della lista n. 2 “Insieme per il futuro”, sconfitta alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Melicuccà, impugnavano la proclamazione degli eletti del 26 maggio 2026, i verbali e tutti gli atti anche endoprocedimentali delle operazioni elettorali svoltesi all’ultima consultazione elettorale del 24 e 25 maggio 2026, che avevano attribuito la vittoria al Sig. Emanuele Antonio Oliveri con un totale di n. 271 voti, a fronte dei n. 267 voti riportati dal Sig. Vincenzo Oliverio. Esponevano di aver presentato istanza di accesso agli atti, evasa dal Comune in data 8 giugno 2026 comprensiva dei verbali sezionali e della comunicazione di incandidabilità del candidato a consigliere comunale, pervenuta al Comune dalla Commissione Elettorale Circondariale di Palmi.

Asserivano che dall’esame della documentazione trasmessa sarebbero risultate illegittimità tali da inficiare la validità del risultato elettorale e segnatamente:

I) vizio di incandidabilità di un consigliere comunale con conseguente nullità delle operazioni elettorali;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.lgs.n. 235/2012 (Legge Severino) ed eccesso di potere. Lamentavano altresì:

III) l’illegittima valutazione delle schede nulle nelle sezioni n. 1 e n. 2 per violazione di legge e difetto di istruttoria e travisamento, la mancata allegazione delle schede nulle ai verbali e la loro potenziale idoneità a sovvertire il risultato elettorale. Avverso detto ricorso si costituivano il Comune di Melicuccà, con l’Avv. Oreste Morcavallo; Pasquale Biagio Trefiletti, Giuseppe Veltri, Giuseppe Leuzzi, Giuseppe Evalto, Grazia Catanesi e Maria Cristina Arfuso, con l’Avv. Achille Morcavallo e Deodato Rocco, con l’Avv. Antonio Papalia.

All’udienza del 7.10.2026, dopo ampia discussione dei legali, il TAR tratteneva la causa in decisione. Con dispositivo di Sentenza n. 663/2026, pubblicato l’8.10, il TAR rigettava il ricorso. Pertanto, le elezioni che hanno decretato la vittoria del Sindaco Oliverio risultano pienamente legittime. L’Avv. Oreste Morcavallo esprime viva soddisfazione per l’esito e il risultato raggiunto in materia elettorale.