È Emanuele Oliveri il nuovo sindaco di Melicuccà. Il candidato della lista «Radici e Orizzonti» ha conquistato la fascia tricolore superando di misura Vincenzo Oliverio al termine di una sfida giocata voto su voto.

Oliveri ha ottenuto 271 preferenze, pari al 50,37%, contro i 267 voti raccolti da Oliverio con il 49,63%. Uno scarto minimo, appena quattro voti, che ha deciso l’esito delle elezioni comunali nel centro della Piana di Gioia Tauro, tornato al voto dopo il periodo di gestione commissariale seguito alla fine anticipata del precedente mandato amministrativo.

La tornata elettorale ha visto contrapporsi due volti già noti alla cittadinanza: da una parte Vincenzo Oliverio, ex sindaco uscente che puntava a tornare alla guida del Comune, dall’altra Emanuele Oliveri, anche lui già primo cittadino in passato e oggi nuovamente eletto.

Complessivamente sono stati 548 i votanti su 1.364 aventi diritto, con un’affluenza del 40,18%. Le schede nulle sono state 7, le bianche 3, nessuna contestata.