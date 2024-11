«Il ponte di Messina secondo me è necessario, è una grande opportunità, una grande opera, la nostra è una civiltà che costruiva ponti in dieci giorni duemila anni fa, non si capisce perché ora ci mettano diecimila anni». Cosi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Messina al mercato Vascone dove ha incontrato commercianti e la gente rispondendo ad una domanda sul ponte sullo Stretto.

Poi, l'incontro con Matteo Salvini al locale circolo del Tennis. «Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince», ha scritto su Facebook il leader della Lega postando una foto insieme a Giorgia Meloni entrambi sorridenti e con il mare e la costa calabrese sullo sfondo.

«La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni». Così Giorgia Meloni, con il suo account ufficiale, ha commentato la foto. Con i leader di Fratelli d'Italia e della Lega erano presenti anche i candidati dei due partiti alle Politiche e alle Regionali. Meloni e Salvini hanno partecipato a due distinte iniziative elettorali alla stessa ora nella Città dello Stretto e avevano anticipato che si sarebbero visti.

