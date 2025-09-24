Il governatore uscente sui social: «Un pomeriggio che scriverà una nuova pagina per il Sud». Saranno presenti anche De Poli, Lupi e Castelli

La premier Giorgia Meloni e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, saranno il 30 settembre a Lamezia terme in Calabria per sostenere la ricandidatura alla guida della Regione di Roberto Occhiuto. Ad annunciarlo è lo stesso Occhiuto che, sui social, scrive: "Giorgia in Calabria! Un pomeriggio che scriverà una nuova pagina per il Sud. 30 settembre ore 16". Saranno presenti anche De Poli, Lupi e Castelli.