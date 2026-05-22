Continuità amministrativa, risanamento dei conti, rilancio del porto di Saline e attenzione ai bisogni essenziali delle comunità. È la linea tracciata da Maria Foti, sindaca uscente di Montebello Jonico e candidata alla rielezione con la lista «Diamoci ancora una mano», intervenuta nello speciale elezioni del reggino.it e del network LaC.

Foti ripercorre un mandato iniziato nel pieno dell’emergenza Covid, segnato da carenze strutturali e da una macchina amministrativa ridotta ai minimi termini. «Siamo passati da 70 dipendenti a poco meno di 16», racconta, ricordando le difficoltà affrontate in un territorio vasto e frammentato, dalla costa alle aree montane. Uno dei risultati rivendicati dalla sindaca uscente riguarda il mantenimento dell’equilibrio finanziario del Comune dopo una complessa vicenda giudiziaria che aveva messo in crisi l’ente. «Oggi Montebello è un comune virtuoso», sottolinea, spiegando che proprio la stabilità di bilancio ha consentito nuove assunzioni e la ricostruzione della struttura amministrativa.

Ampio spazio anche al tema dello sviluppo dell’Area Grecanica, a partire dalla strategia SNAI e dalla rifunzionalizzazione del porto di Saline Ioniche. Per Foti quell’infrastruttura rappresenta «l’unico vero volano di sviluppo rimasto per questo territorio», anche in chiave ZES e investimenti produttivi. Maria Foti richiama poi al valore dell’ascolto e della presenza istituzionale: «Bisogna partire dalla dignità dei cittadini», dice, indicando tra le priorità acqua, illuminazione, strade e servizi essenziali. Una continuità amministrativa che, secondo Foti, nasce dall’esperienza maturata «sul campo» e dalla volontà di continuare a dare risposte concrete alla comunità.