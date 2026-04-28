Roberto Occhiuto ha premiato l’attesa di chi è rimasto fino alla fine del partecipato incontro organizzato dal Partito Democratico di Cosenza. Quando la segretaria cittadina Rosi Caligiuri gli ha dato la parola, ha anche scherzato. «Guardate, vi mostro il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Cosenza. Singolare - ha detto - che lo faccia ad un evento del Pd».

«È stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che abbiamo concluso dando alle imprese 60 giorni di tempo per realizzarlo - ha detto Roberto Occhiuto -. Il terreno è già disponibile e abbiamo ottenuto poteri straordinari che ci hanno permesso di accelerare i tempi. Al termine della verifica, tra 30 giorni, avremo il progetto INAIL, che consentirà di bandire l’appalto integrato».

Occhiuto: «Ecco il nuovo ospedale di Cosenza. Possiamo andare veloci» Occhiuto: «Ecco il nuovo ospedale di Cosenza. Possiamo andare veloci» Occhiuto: «Ecco il nuovo ospedale di Cosenza. Possiamo andare veloci» Occhiuto: «Ecco il nuovo ospedale di Cosenza. Possiamo andare veloci»

Poi ancora: «Il nuovo ospedale avrà 21 posti letto e 47 posti tecnici, con un incremento di 311 posti letto rispetto all’attuale. Ci sarà un nuovo polo territoriale interconnesso con l’Unical, un ampio utilizzo di robotica e automazione, in linea con la vocazione che l’ospedale sta assumendo oggi. Il pronto soccorso è progettato per gestire 100.000 accessi e si estenderà su una superficie di 180.000 m quadrati, con 1.700 parcheggi».

Occhiuto ha ribadito quindi di lavorare già alle strade di collegamento: «Stiamo collegando lo svincolo autostradale di Settimo con le strade che interconnetteranno l’ospedale. Abbiamo le risorse INAIL e i 349 milioni necessari per il primo stralcio del primo lotto, che andrà subito in appalto».

A chiudere l’evento Gianluigi Greco che con grande colore ha sentenziato: «Da rettore sono contento di non dovermi più portare dietro le slide per le lezioni. Ma vedere il presidente Occhiuto proiettarlo e spiegarle, non ha prezzo». Giù applausi e risate,