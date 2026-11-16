La patrimoniale torna al centro del confronto nel Campo largo e riapre il dibattito sulle strategie fiscali della possibile coalizione di centrosinistra. Alla Festa dei Verdi, a Roma, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli rilanciano la proposta di un prelievo sulle grandi ricchezze, mentre Giuseppe Conte chiarisce la posizione del Movimento 5 Stelle: il suo «no alla patrimoniale» non significa contrarietà a una tassazione dei super ricchi, ma alla necessità di individuare modalità diverse, a partire dalle grandi ricchezze finanziarie. Poco dopo arriva anche l'intervento di Elly Schlein, che conferma la propria disponibilità a una tassa sui patrimoni più elevati.

Fratoianni e Bonelli: «Serve un contributo sulle grandi ricchezze»

Il primo a mettere il tema sul tavolo è il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Nel passaggio dedicato alle priorità della coalizione – dalla transizione giusta alla ricerca, dalla sanità alla scuola – sottolinea che per realizzare il programma saranno necessarie nuove risorse. Risorse da reperire anche attraverso una revisione della politica fiscale degli ultimi decenni, che definisce «un enorme furto ai danni del lavoro».

Fratoianni si rivolge direttamente a Conte, indicandolo come «un altro perno decisivo» della coalizione, e ribadisce che «la tassa sulle grandissime ricchezze è una necessità» e che Avs lavorerà affinché venga inserita nel programma comune.

Sulla stessa linea Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. La sua proposta è quella di una patrimoniale da definire come «contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro». Una scelta che, nelle intenzioni di Avs, dovrebbe contribuire a finanziare le politiche sociali e a contrastare l'aumento della povertà.

Conte: «Non sono contrario a tassare i super ricchi»

La risposta del presidente del Movimento 5 Stelle arriva dalla stessa manifestazione. Conte prova a chiarire il significato del suo «no patrimoniale», distinguendo la contrarietà alla definizione e alla formulazione della misura da quella a un prelievo sulle grandi ricchezze.

«Quando dico "no patrimoniale" non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi, l'ho chiarito più volte», spiega. Il leader pentastellato indica come strada da percorrere la tassazione della speculazione finanziaria e delle grandi ricchezze finanziarie: «Credo che il modo migliore oggi per assicurare crescita ed equità sia di tassare le grandi ricchezze finanziarie. Abbiamo due proposte, confrontiamoci anche sulla vostra».

Una precisazione che Bonelli accoglie positivamente, pur ribadendo la necessità di arrivare a una misura concreta. «Se a qualcuno dà fastidio il nome "patrimoniale" cambiamolo, tanto la sostanza non cambia», afferma il deputato di Avs. Ma l'apertura di Conte, aggiunge, «non è sufficiente»: la proposta resta quella di un contributo sui grandi patrimoni, anche per finanziare il reddito di cittadinanza e dare una risposta alla povertà in crescita.

Schlein: «Sono sempre stata favorevole»

Nel confronto interviene anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che conferma la propria posizione favorevole a una tassazione dei patrimoni più elevati. «Cosa penso di una patrimoniale? Stiamo discutendo e sono fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi», dichiara durante l'evento “L'Italia di Domani”.

Schlein richiama anche la manovra economica del governo, citando la cosiddetta exit tax e la soglia degli 800mila euro. «Un argomento ce l'ha dato la destra in questa manovra», osserva, sostenendo che la discussione debba inserirsi in una revisione complessiva del sistema fiscale. «La nostra Costituzione è chiara», aggiunge, indicando la necessità di un sistema più equo.

La segretaria dem respinge infine l'accusa di voler aumentare la pressione fiscale sul ceto medio: «A Meloni diciamo: noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari».

La discussione resta dunque aperta su un punto che riguarda tanto il merito della misura quanto la sua formulazione: quale prelievo introdurre sulle grandi ricchezze, con quali soglie e attraverso quali strumenti. Il confronto alla Festa dei Verdi mostra posizioni che presentano convergenze sull'obiettivo di una maggiore tassazione dei patrimoni più elevati, ma anche differenze sulle modalità da inserire in un eventuale programma comune.