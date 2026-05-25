L’unica candidata donna ha superato la concorrenza di Geracitano e Chiodo

È Maria Antonietta Coniglio il nuovo sindaco di Pazzano. La candidata della lista civica Pazzano nel cuore ha avuto la meglio sugli altri due candidati Bruno Chiodo e Antonio Geracitano con il 51%. Di seguito l’elenco completo dei voti di preferenza di tutti i candidati lista per lista



* LISTA PAZZANO NEL CUORE

Candidata a sindaco: Maria Antonietta Coniglio 51,14%

1. Jacopo Cuteri 16

2. Nicola Spagnolo 15

3. Luigi Taverniti 23

4. Roberta Tassone 23

5. Sandra Campo 19

6. Cristiano Zannino 19

7. Giuseppe Chiodo 16

8. Salvatore Simonetti 11

9. Mario Marrapodi 10

* LISTA “PAZZANO FUTURA”

Candidato a sindaco Antonio Geracitano 18,89%

1. Tommaso Bombardiere 10

2. Vanessa Bova 14

3. Cesare Deluca 13

4. Mansueto Mangotti 4

5. Giuseppe Piscioneri 2

6. Nicola Spagnolo 2

7. Emanuele Wurfel 4

8. Giusy Zannino 7

* LISTA “PAZZANO RADICI FUTURE”

Candidato a sindaco: Bruno Chiodo 29,97%

1. Francesco Valenti 18

2. Antonio Drago 12

3. Simone Sorgiovanni 9

4. Giulia Pugliese 7

5. Riccardo Spagnolo 14

6. Cekoschi Carnuccio 3

7. Mario Iannò 14

8. Lorenzo Vasile 9