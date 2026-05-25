A Platì il vero avversario era il quorum. E la sfida è stata vinta. Giovanni Sarica è stato eletto sindaco grazie al superamento della soglia richiesta per la validità del voto, raggiungendo ieri sera, alla rilevazione delle ore 23, il 56,99% dell’affluenza.

Un dato decisivo che consente al comune dell’entroterra reggino di lasciarsi alle spalle il rischio di un nuovo commissariamento e di tornare ad avere una guida politica scelta direttamente dai cittadini.