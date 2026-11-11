Il presidente della Regione ha sottolineato la necessità che il partito «anche a livello nazionale recuperi la capacità di interloquire con il mondo dell'economia, che riesca a recuperare quella spinta di innovazione che ha avuto quando Berlusconi la creò»

«Spero che Forza Italia possa raggiungere almeno il risultato che ha ottenuto alle Europee, il 10%, però per farlo dobbiamo muoverci un po'». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, a margine dell'evento “Il Ponte che c'è già” a Milano.

Per innovare Forza Italia, ha spiegato Occhiuto, non serve «nessuno scossone, io continuo a porre delle questioni che devono essere di stimolo. C'è necessità che anche a livello nazionale Forza Italia recuperi la capacità di interloquire con il mondo dell'economia, che riesca a recuperare quella spinta di innovazione che ha avuto quando Berlusconi la creò».

«Credo - ha continuato - che gli stimoli che ho cercato di offrire in questi mesi in qualche modo qualche novità nell'interlocuzione che c'è all'interno del partito la stanno generando».

Dopo aver espresso il suo apprezzamento per la candidatura di Matteo Perego di Cremnago come sindaco di Milano, Occhiuto ha commentato l'ingresso di Cateno De Luca nel centrodestra con Sud chiama Nord: «Meloni lo vede bene, quindi io lo vedo bene. De Luca mi ha appoggiato alle ultime elezioni in Calabria, purtroppo non ha avuto un grande risultato. Mi auguro che a livello nazionale possa averlo nell'interesse del centrodestra».

«Poi - ha concluso - il mio auspicio è che sia Forza Italia ad allargarsi un po', perché se si allarga Forza Italia può consegnare al centrodestra un consenso ben più ampio di quello che si sta cercando».