Il leader del M5S affonda il vicepremier durante l’assemblea di Officina Repubblicana: «Accumula fallimenti su fallimenti»
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Al posto della "prima pietra" del Ponte sullo Stretto «come diceva Salvini», è arrivata la «prima inchiesta per corruzione che, dopo la Corte dei Conti, ha bloccato quel progetto».
«Sei un folle al governo e accumuli fallimenti su fallimenti perchè te li chiami». Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte durante l'assemblea di "Officina repubblicana".