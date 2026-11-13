Il Ponte sullo Stretto potrebbe finire al centro di un referendum abrogativo. Mentre il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia continua il suo percorso tra ostacoli burocratici, verifiche e polemiche, arriva una nuova iniziativa per tentare di fermarne la realizzazione. Questa volta, però, la proposta non parte da Reggio Calabria o da Messina, ma dalla Puglia. E soprattutto senza il coinvolgimento dei comitati che da anni si oppongono all'opera.

A raccontare la vicenda è Il Fatto Quotidiano, che ricostruisce l'iniziativa dell'ex senatore del Movimento 5 Stelle Lello Ciampolillo, oggi alla guida del movimento «Politicamente Pop». L'ex parlamentare, insieme ad altri nove cittadini, ha presentato alla Corte di Cassazione la richiesta per promuovere un referendum abrogativo della legge 26 maggio 2023, n. 58, con la quale è stato convertito il decreto del Governo che ha rimesso in moto il progetto del Ponte sullo Stretto.

La richiesta è stata formalizzata il 9 novembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre. Adesso l'obiettivo dei promotori è raccogliere almeno 500mila firme, necessarie per avviare il successivo iter referendario. Ma è proprio la scelta di partire senza un confronto con i territori direttamente interessati ad aver sollevato le prime perplessità.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, tra i dieci promotori non figurano cittadini calabresi o siciliani e i comitati No Ponte delle due sponde non sarebbero stati coinvolti prima della presentazione dell'iniziativa. Una circostanza che ha sorpreso gli stessi movimenti contrari all'infrastruttura. Tra questi Daniele Ialacqua, del comitato No Ponte Capo Peloro, che ha espresso dubbi non soltanto sul metodo, ma anche sul ricorso al referendum abrogativo, definito «un'arma a doppio taglio».

Il rischio è legato soprattutto al quorum. Perché il referendum sia valido, infatti, dovrà recarsi alle urne la maggioranza degli aventi diritto. Una condizione che potrebbe rendere particolarmente difficile raggiungere l'obiettivo, anche considerando quanto il tema del Ponte continui a dividere il Paese.

E non è l'unico ostacolo. Il quesito dovrà superare anche il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale, con possibili criticità legate al contenuto della legge che si intende abrogare, nella quale figurano anche disposizioni finanziarie.

Nell'articolo del Fatto viene riportata anche la posizione di Aurora Notarianni, avvocata e referente del Wwf Italia, favorevole a ogni iniziativa che possa riaprire il confronto sulle criticità dell'opera, ma perplessa sulla scelta della norma da sottoporre al voto.

Secondo Notarianni sarebbe stato opportuno chiedere anche l'abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, quella che ha dato origine al quadro normativo per il collegamento stabile tra la Sicilia e il continente e sulla quale si sono innestati i successivi interventi legislativi.

Ciampolillo, dal canto suo, si dice convinto di poter raggiungere le firme necessarie e rivendica la dimensione nazionale della questione. Il Ponte, sostiene, non riguarda soltanto Calabria e Sicilia, ma l'intero Paese. L'ex senatore ha inoltre assicurato che i comitati No Ponte verranno coinvolti, anche se, secondo la ricostruzione del quotidiano, al momento del servizio non risultavano ancora contattati.

Resta dunque da capire se l'iniziativa riuscirà a raccogliere il consenso necessario e, soprattutto, a superare le verifiche previste dalla legge. Il deposito del quesito, infatti, non significa che il referendum si terrà, né tantomeno che il percorso per la realizzazione del Ponte sia stato interrotto.

Si apre così una nuova partita attorno all'opera che continua a dividere politica, associazioni e cittadini. Con un paradosso: mentre sulle due sponde dello Stretto il confronto sul Ponte va avanti da decenni, il primo passo formale di questa iniziativa referendaria è arrivato da centinaia di chilometri di distanza.