Il segretario del Pd Calabria ha presentato una interrogazione ai ministri della Giustizia, Pa ed Economia: «Per anni hanno assicurato il funzionamento di tribunali, procure e cancellerie. Inaccettabile che lo Stato li abbandoni»

Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, ha presentato un'interrogazione ai ministri della Giustizia, della Pubblica amministrazione e dell'Economia ai quali ha chiesto «interventi urgenti a tutela dei 12mila lavoratori precari della Giustizia, tra cui tanti residenti in Calabria, assunti con contratti a tempo determinato nell'ambito dei progetti Pnrr».

Irto, nell'interrogazione, sollecita il governo «a chiarire quali iniziative intenda adottare per garantire la stabilizzazione del personale, ad istituire un tavolo interministeriale permanente con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed a prevedere nella prossima legge di bilancio un fondo straordinario dedicato alla stabilizzazione, al fine di assicurare continuità lavorativa e qualità del servizio. Questi lavoratori – scrive l’esponente dem - hanno garantito negli anni il funzionamento di tribunali, procure e cancellerie. Perciò non possono essere lasciati senza prospettive, di fronte alla scadenza dei loro contratti prevista per il luglio 2026. La legge di bilancio 2024 ha previsto risorse parziali, sufficienti alla stabilizzazione di circa seimila unità, mentre altre seimila rischiano di restare senza tutele, nonostante il loro contributo sia stato determinante per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. È inaccettabile che lo Stato formi, utilizzi e poi abbandoni migliaia di lavoratori che hanno consentito alla macchina giudiziaria di andare avanti».