«È un impegno che porto avanti con senso del dovere e con la volontà di costruire un rapporto diretto e trasparente con tutta la comunità». Il neo sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, ha fatto il resoconto del lavoro svolto nelle prime settimane alla guida del Comune. Un aggiornamento franco sull’avanzamento dei propri progetti, per coinvolgere i cittadini.

«Fin dal primo giorno ho affermato un principio che considero fondamentale: Palmi deve uscire dalla gestione emergenziale che per troppo tempo ha condizionato la vita amministrativa della città – ha affermato il sindaco -. La normalità non può essere scambiata per straordinarietà. Dobbiamo tornare a un’amministrazione che funziona con regolarità, metodo e continuità, e che allo stesso tempo sia capace di programmare il futuro con visione e competenza».

Tra gli interventi annunciati figura «l’avvio di un piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che danneggia l’immagine della città, compromette il decoro urbano e pesa sulla qualità della vita di tutti».

Calabria ha specificato che si sono intensificati i controlli, avviate le prime sanzioni, mappate le aree più critiche, attivati tavoli tecnici per pulizie straordinarie di spiagge, strade e aree verdi. «Questa non è solo un’azione operativa: è una scelta politica precisa. Palmi deve essere una città pulita, ordinata e rispettata. E questo risultato lo raggiungeremo solo con un lavoro costante e con la collaborazione di tutti».

Particolare rilievo è stato dato all’avvio di una ricognizione dei capitoli di spesa «per conoscere la reale capacità finanziaria dell’ente. È un passaggio indispensabile per programmare interventi credibili e sostenibili, soprattutto in vista della stagione estiva. Questa ricognizione non è un atto tecnico, ma un atto politico di responsabilità: significa guardare in faccia la realtà, capire quali risorse abbiamo davvero e impostare una programmazione seria, senza promesse irrealizzabili e senza scorciatoie. Solo conoscendo la verità sui conti del Comune, delle sue partecipate e dei suoi enti strumentali possiamo costruire un futuro solido per Palmi».

In queste settimane, l’ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Palmi, ha comunicato di aver incontrato: il Prefetto di Reggio Calabria, per affrontare i temi della sicurezza urbana ed alcuni aspetti legati all’emergenza idrica; i rappresentanti della Regione Calabria, per emergenza idrica, infrastrutture e servizi sociali; il Presidente dell’Autorità Portuale, per discutere dei prossimi lavori che interesseranno il porto di Palmi, destinato a rafforzare la sua vocazione turistica; i vertici del calcio dilettantistico regionale, in occasione del torneo interforze; i tecnici del Piano Strutturale Comunale (PSC) per accelerarne il completamento. Il PSC è lo strumento che guiderà lo sviluppo urbanistico, economico e turistico della città. Il sindaco ha, altresì, informato di essersi recato a Grasse, città francese capitale mondiale del profumo, per confermare il rapporto di amicizia e avviare progetti comuni legati alle tradizioni culturali e identitarie delle comunità. Un passo importante per aprire Palmi a nuove opportunità e valorizzarne la vocazione turistica e mediterranea. «Sono incontri che servono a costruire una rete istituzionale forte, capace di sostenere la nostra città».

Infine, Giovanni Calabria, ha evidenziato: «Desidero ringraziare i dirigenti, i funzionari e tutto il personale comunale. In queste settimane stanno lavorando con impegno, professionalità e senso del dovere. Il loro contributo è fondamentale per affrontare questa fase di avvio e per costruire un’amministrazione solida, efficiente e vicina ai cittadini. Questo è solo l’inizio. Il lavoro è tanto, ma la volontà di servire Palmi con impegno, responsabilità e trasparenza è più forte che mai. Continuerò a informarvi con regolarità, perché una comunità informata è una comunità più forte, più consapevole e più unita».