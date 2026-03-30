È Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei e iscritto a Forza Italia, il nuovo presidente della provincia di Crotone. È stato eletto con numero voti ponderati di 50.181 superando di misura Lorecchio che ha ottenuto 44.543 voti ponderati.



Lorecchio ha vinto nettamente tra i 140 voti validi dei consiglieri dei piccoli comuni (fino a 3000 abitanti) con 90 voti (voto ponderato 9270) su 47 di Ammirati (voto ponderato 4841) piu 2 nulle e una bianca). Nella fascia da 3001 a 5000 abitanti) il risultato ha visto prevalere ancora Lorecchio di misura 13 a 12 (voto ponderato 2379 a 2196). Nella fascia C neanche quale rientra il comune di Cotronei dove Ammirato è sindaco il risultato ha portato al sorpasso di Ammirati che ha ottenuto 37 voti contro i 18 di Lorecchio con voto ponderato più alto (13.764 contro 6696).

Le ultime due fasce quelle di Isola e Cirò Marina e di Crotone sono state decisive per l’elezione di Ammirati. Il sindaco di Cotronei è stato il preferito nella fascia rossa (Cirò Marina e Isola Capo Rizzuto) con 20 voti su 12 (voto ponderato 13480 contro 8.088). I consiglieri di Crotone si sono letteralmente divisi con una lieve preferenza per Lorecchio che ottiene 17 voti contro i 15 di Ammirati. Una vittoria di misura a Crotone che peserà anche sulle elezioni comunali di Crotone.

Bottino pieno del centrodestra che può contare su ben 7 consiglieri, ma la notizia è il ritorno sulla scena del Partito Democratico che con Franco Parise ottiene il primo degli eletti ed un forte segnale di compattezza sul nuovo corso guidato dal neo coordinamento provinciale a guida Stumpo.

Noi Moderati ottiene due seggi, Ferrari e Voce invece continuano la loro corsa ad occupare più caselle possibili. Forti delle recenti elezioni regionali e dei tanti amministratori passati tra le fila di Forza Italia nell’ultimo anno.

Ecco gli eletti in Consiglio Provinciale: