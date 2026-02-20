Se la destra fa la sinistra e la sinistra fa la destra, si saltella e volteggia di brutto tra un’idea e il suo contrario. Intanto a Reggio si aprono le danze. Appuntamento questa sera con il format condotto da Antonella Grippo

Lo Sballo del Qua Qua. Se la destra fa la sinistra e la sinistra fa la destra, in termini di “attenzione” popolare, si saltella e volteggia di brutto tra un’idea e il suo contrario. Dalla giustizia alla sicurezza, dalle politiche del welfare a quelle del mercato, passando per il costume, grande è la confusione sotto il cielo. Tutti sbarellano e si impaperano alla grande. Intanto a Reggio Calabria si aprono le danze vere e proprie. Parleremo anche di questo nella nuova scoppiettante puntata di Perfidia, il format scritto e condotto da Antonella Grippo in onda questa sera su LaC Tv.

Ospiti Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Nicola Irto (Pd), Peter Gomez (direttore Il FattoQuotidiano online), Davide Vari (direttore Il Dubbio), Nino Spirlì (ex Presidente Regione Calabria), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Enzo Maraio (segretario Nazionale Psi), Maria Limardo (Lega).

L’appuntamento con il talk di approfondimento politico è per questa sera, venerdì 20 febbraio, alle 22 su LaC Tv. Anche in streaming su LaC Play.