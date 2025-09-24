La vicenda è legata a una vecchia condanna emessa nei confronti del nuovo sindaco ed era stata sollevata dall’ex primo cittadino Giacomo Perrotta, oggi consigliere d’opposizione, che aveva invocato la Legge Severino. Ma il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso e dichiarato la legittimità dell’elezione del maggio scorso

«Scalea ha scelto con il cuore e con la testa: la politica è dei cittadini, non delle aule di tribunale. Il sindaco Mario Russo e l’Amministrazione comunale di Scalea accolgono con grande soddisfazione la decisione del Tribunale di Paola, che ha respinto in toto il ricorso presentato dall’ex sindaco Giacomo Perrotta, confermando la piena legittimità dell’elezione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio». Ne dà notizia, in una nota, l'amministrazione comunale di Scalea. «La verità è semplice e inequivocabile: Mario Russo è stato scelto dalla stragrande maggioranza dei cittadini, e questa volontà popolare non può essere calpestata da ricorsi infondati o da battaglie giudiziarie strumentali».

Il ricorso presentato dall'ex sindaco

«Con questo ricorso - prosegue la nota -, Giacomo Perrotta e ciò che rimane del suo gruppo Scalea Oltre hanno mostrato il volto più amaro della politica: un agire spinto da rancore personale, da ossessioni individuali e non da idee, progetti o amore per la città. È un atteggiamento che ferisce la comunità, mortifica la dignità delle istituzioni e tradisce la fiducia dei cittadini.

Scalea non merita questo clima di livore. Scalea merita serenità, orgoglio e speranza. E non merita che chi ha perso il consenso della gente provi a ribaltare l’esito delle urne con strumenti che nulla hanno a che fare con il confronto democratico». Ed ancora: «Il sindaco Mario Russo, con umiltà, coraggio e senso delle istituzioni, ha affrontato questa vicenda incresciosa e scorretta senza mai arretrare di un passo rispetto ai suoi doveri verso la comunità. Non era solo un attacco a lui: era un’offesa verso tutti i cittadini che liberamente e con una maggioranza schiacciante lo hanno scelto come sindaco».

Le dichiarazioni di Russo

Il sindaco Mario Russo dichiara: «Questa sentenza ristabilisce la verità e rende giustizia a Scalea e ai suoi cittadini. La politica non è odio personale, ma servizio. Non è ricorso giudiziario, ma impegno quotidiano. Non è rancore, ma responsabilità. Oggi si chiude una parentesi che ha cercato di indebolire la nostra comunità, ma che ci lascia ancora più forti, uniti e determinati a costruire insieme il futuro che Scalea merita.

Desidero rivolgere un grazie di cuore alla città di Scalea, che mi ha sempre sostenuto con affetto e fiducia. Un ringraziamento sincero va anche a tutta l’Amministrazione comunale: donne e uomini che, con serietà, impegno e spirito di squadra, non si sono mai lasciati distrarre da questa vicenda e hanno continuato a lavorare senza sosta per dare risposte concrete alla nostra comunità».

Al servizio della città

«L’Amministrazione comunale ribadisce con fermezza il proprio impegno: lavorare con serietà, trasparenza e passione al servizio della città - si legge in ultimo -. E invita l’opposizione a lasciare da parte le polemiche sterili e a ritrovare, se mai ne avrà la forza, il senso di una politica fatta di idee e di confronto leale».