La quota di immatricolati calabresi che sceglie gli atenei regionali è salita al 76,4%. Dal workshop dell’ateneo emergono però le criticità della misura, tra condizioni economiche delle famiglie e carenza di opportunità occupazionali

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto vuole estendere il Reddito di merito ai migliori diplomati degli Its. Chi viene assunto da un'impresa artigiana calabrese riceverebbe 500 euro al mese per un anno. Occhiuto ha presentato l'idea ieri a Catanzaro, durante un incontro di Confartigianato. È la prima volta che la misura lega in modo esplicito il sostegno economico al lavoro sul territorio.

Proprio questo legame è stato al centro del workshop «Merito e disuguaglianze economiche, sociali, sanitarie e territoriali». L'incontro si è tenuto l'11 novembre all'Università della Calabria ed è stato promosso dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (Desf) e dall'Osservatorio Odess, diretto da Filippo Domma.

Più studenti restano in Calabria. Domma ha presentato dati del Ministero dell'Università. La quota di immatricolati calabresi che resta in regione è salita dal 66,3% del 2009/2010 al 76,4% del 2025/2026, con un balzo di 12,7 punti negli ultimi tre anni. Gli studenti iscritti fuori regione sono scesi da 4.186 a 2.373, quelli negli atenei calabresi sono risaliti a 7.679. Messina accoglie il 22,7% di chi va fuori: contando anche lo Stretto, a restare vicino a casa è l'81,8%.

Il nodo è dopo la laurea. Per Domma la vera perdita di giovani avviene quando si cerca lavoro. La misura regionale invece interviene soprattutto durante gli studi. L'economista Vincenzo Scoppa ha ricordato che gli incentivi in denaro migliorano il rendimento, soprattutto degli studenti già bravi. Ha anche citato un dato: tra chi si laurea fuori dalla Calabria, la quota di chi poi lavora al Centro-Nord è più alta di circa 38 punti. Scoppa ha precisato che è una correlazione e non prova un rapporto di causa. Indica comunque che l'ateneo scelto pesa su dove si andrà a lavorare. Tenere gli studenti nelle università calabresi, quindi, non vuol dire tenerli poi nel mercato del lavoro regionale.

Il reddito familiare non conta. Secondo Scoppa è questo il difetto principale. I voti dipendono molto dall'istruzione e dal reddito dei genitori, quindi una parte delle risorse rischia di andare a famiglie già avvantaggiate. Anche usare le stesse soglie di rendimento per tutti i corsi crea disparità, a scapito soprattutto delle materie STEM.

Il giurista Ugo Adamo ha indicato una contraddizione. Se la misura serve al diritto allo studio, separare il merito dal bisogno contrasta con l'articolo 34 della Costituzione e toglie fondi alle borse per gli studenti senza mezzi. Se invece serve a fermare l'emigrazione dei giovani, non agisce sul vero problema: la debolezza del lavoro in Calabria.

La proposta. Domma suggerisce di mantenere una soglia minima di merito e di far scendere l'importo man mano che sale l'ISEE. Così, a parità di voti, chi viene da una famiglia più povera riceverebbe di più.

Dall'incontro è emersa una conclusione comune. Il Reddito di merito va giudicato su tre obiettivi diversi: migliorare i voti, orientare la scelta dell'ateneo e frenare la fuga dei laureati. Contare beneficiari e fondi spesi non basta. Senza più lavoro qualificato e imprese più innovative, quanto la Regione investe nella formazione rischia di andare a vantaggio di altre regioni.