Dei quasi 96mila cittadini chiamati alle urne per la consultazione sulla fusione solo poco più di 7mila hanno già espresso la propria preferenza. Seggi aperti fino alle 21

Alle 12 di oggi hanno votato 7123 elettori su 95965, circa il 7,42% dei cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero, chiamati a decidere sulla costituzione della città unica. Si voterà fino alle ore 21 in tutti i seggi normalmente dislocati sui tre territori comunali e al termine delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio.

Il referendum consultivo non prevede il quorum e l'esito non è vincolante alla decisione di completare l'iter burocratico per la fusione dei tre comuni. I cittadini sono chiamati a rispondere a due quesiti: la costituzione della città unica Cosenza- Rende-Castrolibero e il nome da dare alla nuova eventuale città che sorgerà.