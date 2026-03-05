«Dobbiamo fare in modo che la partita non la giochino attraverso i brogli». Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo al consiglio nazionale di Fi in corso alla Camera. Il segretario azzurro – secondo quanto riportato dall’agenzia Askanews – ha citato il caso di Andrea Gentile, esponente cosentino Fi proclamato deputato dopo un riconteggio delle schede nel collegio inizialmente assegnato a M5s. «Occhiuto ha raccontato che era arrivato l'ordine di annullare più schede possibili», ha detto Tajani mettendo in guardia anche sul voto all'estero: «Dobbiamo essere particolarmente attivi su fronte estero». Secondo Tajani è «la Sinistra che vuol metter la magistratura sotto il controllo della politica» e che con questa riforma «teme di perdere il potere di condizionamento». Il vicepremier ha invitato a «fare di più anche dentro i ministeri dove la Cgil è mobilitata. Ora vediamo le altre sigle che faranno...».