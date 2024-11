«Nell'ambito delle competenze della Commissione che presiede, sarebbe, ritengo, particolarmente importante una sua visita a Reggio Calabria. Le chiedo, nel merito, un'attenzione specifica per il quartiere di Arghillà, zona periferica a rischio che versa in uno stato di disagio sociale, culturale e strutturale. C'è bisogno che la legalità si reimpossessi di questi luoghi. E lo faccia con tutta la forza e la determinazione dello Stato». È quanto scrive il deputato Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia, ad Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, «ricevendo già - è detto in un comunicato - positivo riscontro alla formale richiesta».

«La Commissione - si aggiunge nella nota - è un organismo istituito in Parlamento con il compito di verificare le condizioni di sicurezza, lo stato di degrado ed il disagio delle città e delle loro periferie urbane, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche».

«Nell'ambito dell'azione di approfondimento che la Commissione periferie sta portando avanti con perseveranza e dedizione - scrive ancora Cannizzaro al presidente Battilocchio - sarebbe molto significativo dedicare un interesse specifico alle aree periferiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per analizzarne le criticità e trovare soluzioni adeguate. Il tutto, ovviamente, in stretta sinergia con le istituzioni locali, con le forze dell'ordine e con la Prefettura e la Procura della Repubblica, che hanno svolto finora un lavoro egregio, facendo tutto il possibile per contrastare il dilagante degrado del quartiere reggino. Ma urge che su Arghillà, in particolare, si accendano i riflettori nazionali».

«La sua personale, gradita visita - prosegue Cannizzaro - potrebbe essere seguita, nelle settimane successive, da una missione istituzionale allargata di tutta la Commissione. Tale iniziativa rappresenterebbe un ulteriore segnale di attenzione delle istituzioni verso Reggio Calabria, in termini di sicurezza e di salvaguardia della legalità. E, ne sono certo, sarebbe molto apprezzata dagli amministratori locali e, soprattutto, dai cittadini».