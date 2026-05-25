Il Consorzio Opinio conferma gli exit poll e il grande vantaggio del parlamentare e segretario regionale di Forza Italia. Battaglia al 21,7%, Lamberti Castronuovo al 5%. Galati (Noi Moderati) esulta: «Quando le candidature sono autorevoli non c’è storia»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
La prima proiezione per le Comunali di Reggio Calabria realizzata dal Consorzio Opinio per la Rai conferma gli exit poll e ribadisce il grande vantaggio del candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro. Con una copertura del campione pari al 6%, Cannizzaro è infatti accreditato del 68,8% dei consensi, con Domenico Battaglia del centrosinistra fermo al 21,7%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è al 5%.
«Un grande risultato politico e non soltanto un esito elettorale favorevole per il centrodestra. L'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria - come indicato dagli exit poll - assume un valore di sintesi e di unità del centrodestra. In qualità di presidente vicario di Noi Moderati e di coordinatore del partito in Calabria non posso che essere più che soddisfatto per l'esito di queste elezioni amministrative che premiano il valore e l'esperienza dei candidati e il grande sforzo politico-elettorale nel territorio, con un apporto decisivo di Noi Moderati all'insegna della cornice del Ppe. Noi Moderati - per la prima volta con il proprio simbolo in questa competizione - dà un'ottima prova. Un modello, quello di queste elezioni in Calabria, che può e deve rappresentare un esempio per la coalizione di centrodestra che guida il Paese e la Regione e che, laddove individua e sostiene candidature autorevoli e propone programmi validi e concreti, non ha rivali». Così Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore in Calabria commentando il risultato elettorale di Reggio Calabria.