Sedici punti di differenza con Tridico che si ferma al 41,73%. Al terzo posto Occhiuto presidente, poi Fratelli d’Italia e la Lega
PHOTO
Soverato (CZ), Magna Graecia Film Festival - ottava serata. Nella foto: Roberto Occhiuto
Il presidente uscente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del centrodestra, a scrutinio ultimato solo a tarda notte, è stato riconfermato con il 57,26% delle preferenze contro il 41,73% ottenuto dal suo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico, 16 punti di differenza. Il terzo candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto l'1,01%.
Forza Italia è il primo partito della regione con il 17,98%, seguito dal Pd con il 13,59. Al terzo posto la lista Occhiuto presidente con il 12,39%, poi Fratelli d'Italia con l'11,64% e la Lega con 9,40%.
Seguono Tridico presidente (7,62%), M5S (6,43%), Democratici progressisti (5,23%), Casa riformista - Italia Viva (4,42), Noi moderati (4,03%), Avs (3,85%), Dc-Udc (1,28%), Forza Azzurri (1,04%), Sud chiama nord - Per le autonomie - Partito animalista (0,20%).