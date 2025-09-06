Tre candidati in campo per la guida della Calabria: si scaldano i motori in vista del voto regionale previsto il 5 e 6 ottobre. In campo il centrodestra, con il presidente dimissionario Roberto Occhiuto, il centrosinistra, che punta sull’europarlamentare Pasquale Tridico, e Democrazia Sovrana Popolare, rappresentata da Francesco Toscano. Le forze politiche hanno tempo fino alle ore 12 di oggi, per depositare le liste.

Otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”, Sud chiama Nord.

Sei quelle a sostegno di Pasquale Tridico. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e Democratici Progressisti. Chiudono il quadro Tridico presidente, il Movimento 5 Stelle e Giovani per Tridico.

Francesco Toscano correrà con una sola lista: Democrazia sovrana e popolare.