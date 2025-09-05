“Democrazia sovrana e popolare" vede come capolista Marco Rizzo nella circoscrizione nord. Ecco gli altri nomi
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
“Democrazia sovrana e popolare", questo il nome della lista con cui Francesco Toscano parteciperà alla prossima tornata elettorale regionale in Calabria. È sostenuto da Marco Rizzo che sarà capolista nella circoscrizione nord, quella in provincia di Cosenza. Nel presentarsi ha evidenziato: «La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18 ospedali, lasciando intere comunità senza cure e senza speranza. Commissariamenti, piani di rientro, tagli lineari: sempre le stesse ricette imposte da Bruxelles e accettate a Roma».
Lista a sostegno di Francesco Toscano
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Giuseppe Triolo
Maria Luisa Campolo
Felicia Fortugno
Domenica Francesca Greco
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Caterina Villì
Michele Caruso
Giuseppe Pulvirenti
Antonietta Veneziano
Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Marco Rizzo
Caterina Villì
Francesco Toscano
Alessandro Buccieri
Luigi Caputo
Claudia Castro
Luca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio