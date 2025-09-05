“Democrazia sovrana e popolare", questo il nome della lista con cui Francesco Toscano parteciperà alla prossima tornata elettorale regionale in Calabria. È sostenuto da Marco Rizzo che sarà capolista nella circoscrizione nord, quella in provincia di Cosenza. Nel presentarsi ha evidenziato: «La Calabria è stata trasformata in un laboratorio di macelleria sociale: trent'anni di governi-fotocopia, di destra e di sinistra, hanno chiuso 18 ospedali, lasciando intere comunità senza cure e senza speranza. Commissariamenti, piani di rientro, tagli lineari: sempre le stesse ricette imposte da Bruxelles e accettate a Roma».

Lista a sostegno di Francesco Toscano

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Giuseppe Triolo

Maria Luisa Campolo

Felicia Fortugno

Domenica Francesca Greco

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Caterina Villì

Michele Caruso

Giuseppe Pulvirenti

Antonietta Veneziano

Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio