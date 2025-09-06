Le formazioni a sostegno della ricandidatura del governatore uscente sono Fi, Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Tornano i consiglieri uscenti, si aggiunge l’ex M5s Afflitto e ci sono anche i presidenti delle Province di Cosenza e Crotone

«Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste per le elezioni regionali del 5-6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto Presidente. Sono tre, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere».

Ad affermarlo è il Segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Francesco Cannizzaro, presentando ufficialmente i nomi che comporranno le diverse liste riconducibili al partito azzurro, che andranno a supportare la (ri)candidatura di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria. Si tratta di 72 candidati, suddivisi in 3 liste. Grandi conferme per i consiglieri regionali uscenti, molti dei quali posti come capolista, a riprova del buon lavoro svolto durante la legislatura che volge al termine: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Pierluigi Caputo, Michele Comito, Giacomo Crinò ed anche il già pentastellato Francesco Afflitto. Tra le nuove proposte, i due presidenti di provincia Sergio Ferrari e Rosaria Succurro (rispettivamente di Crotone e Cosenza) e Gabriella Castelletti, madre della giovane di Seminara stuprata da ragazzi imparentati con famiglie di ‘ndrangheta e poi isolata dai suoi concittadini.

«Queste liste coniugano l’esperienza dei consiglieri uscenti e di amministratori che hanno già dimostrato il loro valore, con l’entusiasmo e le capacità di nuove figure, pronte a mettersi al servizio della comunità. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una proposta politica completa, seria, solida, appassionata, concreta, in grado di unire esperienza e innovazione, che guardi con stabile fiducia al futuro, ripartendo dal patrimonio politico già costruito in questi ultimi 4 anni. Il nostro – conclude Cannizzaro – è l’unico progetto credibile».

Forza Italia Calabria, dunque, si presenta così al voto:

Lista Forza Italia - Occhiuto presidente

Circoscrizione NORD

Gallo Gianluca

Straface Pasqualina

Blandi Antonella

Chiappetta Piercarlo

De Caprio Antonio

Impieri Francesca

Morrone Angela

Russo Antonio

Santoianni Elisabetta

Circoscrizione CENTRO

Talerico Antonello

Aiello Elisabetta

Fera Maria Ylenia

Ferrari Sergio

Grandinetti Dionesi Antonella

Pianura Maria Grazia

Polimeni Marco

Russo Saverio

Circoscrizione SUD

Cirillo Salvatore

Giannetta Domenico

Anghelone Serena

Biasi Rocco

Scarcella Concetta

Parisi Virginia

Zimbalatti Antonino

Lista Occhiuto Presidente

Circoscrizione NORD

Caputo Pierluigi

Succurro Rosaria

Bufano Franceschina

Guido Marisa Fiammetta

Minò Cataldo

Salimbeni Mattia

Vano Giuseppina

Ventimiglia Vincenzo

Vetere Ugo

Circoscrizione CENTRO

Comito Michele

Ionà Emanuele

Gaetano Salvatore

Capellupo Filippo Antonio

Fiamingo Antonia

Lombardo Rosina

Molinaro Maria

Santacroce Frank Mario

Circoscrizione Sud

Giacomo Crinò

Ieracitano Fortunata

Luccisano Chiara

Micheli Eulalia

Parrello Antonino

Sainato Raffaele

Zampogna Giuseppe

Lista Forza Azzurri

Circoscrizione NORD

De Luca Umberto

Iannotta Gregorio

Greco Francesca

Laurito Felicità

Bernardo Francesco

De Marco Leonardo

Carlucci Daniela

Nardi Massimo

Gatto Luisa

Circoscrizione CENTRO

Afflitto Francesco

Mascaro Salvatore

Caddeo Carla

Crapella Patrizia

De Pinto Cosimo

De Vita Giuseppe

Mungo Antonio

Staropoli Giuseppina

Circoscrizione SUD

Castelletti Gabriella

Caldovino Roberta

Condoleo Antonio

Barberi Giuliana

Bartolo Enzo Rocco

Nucera Giuseppe

Ventra Giuseppe