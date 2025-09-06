Le formazioni a sostegno della ricandidatura del governatore uscente sono Fi, Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Tornano i consiglieri uscenti, si aggiunge l’ex M5s Afflitto e ci sono anche i presidenti delle Province di Cosenza e Crotone
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste per le elezioni regionali del 5-6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto Presidente. Sono tre, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere».
Ad affermarlo è il Segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Francesco Cannizzaro, presentando ufficialmente i nomi che comporranno le diverse liste riconducibili al partito azzurro, che andranno a supportare la (ri)candidatura di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria. Si tratta di 72 candidati, suddivisi in 3 liste. Grandi conferme per i consiglieri regionali uscenti, molti dei quali posti come capolista, a riprova del buon lavoro svolto durante la legislatura che volge al termine: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Pierluigi Caputo, Michele Comito, Giacomo Crinò ed anche il già pentastellato Francesco Afflitto. Tra le nuove proposte, i due presidenti di provincia Sergio Ferrari e Rosaria Succurro (rispettivamente di Crotone e Cosenza) e Gabriella Castelletti, madre della giovane di Seminara stuprata da ragazzi imparentati con famiglie di ‘ndrangheta e poi isolata dai suoi concittadini.
«Queste liste coniugano l’esperienza dei consiglieri uscenti e di amministratori che hanno già dimostrato il loro valore, con l’entusiasmo e le capacità di nuove figure, pronte a mettersi al servizio della comunità. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una proposta politica completa, seria, solida, appassionata, concreta, in grado di unire esperienza e innovazione, che guardi con stabile fiducia al futuro, ripartendo dal patrimonio politico già costruito in questi ultimi 4 anni. Il nostro – conclude Cannizzaro – è l’unico progetto credibile».
Forza Italia Calabria, dunque, si presenta così al voto:
Lista Forza Italia - Occhiuto presidente
Circoscrizione NORD
Gallo Gianluca
Straface Pasqualina
Blandi Antonella
Chiappetta Piercarlo
De Caprio Antonio
Impieri Francesca
Morrone Angela
Russo Antonio
Santoianni Elisabetta
Circoscrizione CENTRO
Talerico Antonello
Aiello Elisabetta
Fera Maria Ylenia
Ferrari Sergio
Grandinetti Dionesi Antonella
Pianura Maria Grazia
Polimeni Marco
Russo Saverio
Circoscrizione SUD
Cirillo Salvatore
Giannetta Domenico
Anghelone Serena
Biasi Rocco
Scarcella Concetta
Parisi Virginia
Zimbalatti Antonino
Lista Occhiuto Presidente
Circoscrizione NORD
Caputo Pierluigi
Succurro Rosaria
Bufano Franceschina
Guido Marisa Fiammetta
Minò Cataldo
Salimbeni Mattia
Vano Giuseppina
Ventimiglia Vincenzo
Vetere Ugo
Circoscrizione CENTRO
Comito Michele
Ionà Emanuele
Gaetano Salvatore
Capellupo Filippo Antonio
Fiamingo Antonia
Lombardo Rosina
Molinaro Maria
Santacroce Frank Mario
Circoscrizione Sud
Giacomo Crinò
Ieracitano Fortunata
Luccisano Chiara
Micheli Eulalia
Parrello Antonino
Sainato Raffaele
Zampogna Giuseppe
Lista Forza Azzurri
Circoscrizione NORD
De Luca Umberto
Iannotta Gregorio
Greco Francesca
Laurito Felicità
Bernardo Francesco
De Marco Leonardo
Carlucci Daniela
Nardi Massimo
Gatto Luisa
Circoscrizione CENTRO
Afflitto Francesco
Mascaro Salvatore
Caddeo Carla
Crapella Patrizia
De Pinto Cosimo
De Vita Giuseppe
Mungo Antonio
Staropoli Giuseppina
Circoscrizione SUD
Castelletti Gabriella
Caldovino Roberta
Condoleo Antonio
Barberi Giuliana
Bartolo Enzo Rocco
Nucera Giuseppe
Ventra Giuseppe