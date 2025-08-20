Alleanza verdi e sinistra pur ritenendo una «notizia importante» la disponibilità dell’europarlamentare M5s, sottolinea come le decisioni andrebbero condivise «nei luoghi di discussione e non con dichiarazioni sulla stampa»

La notizia della disponibilità alla candidatura a presidente da parte dell’europarlamentare M5s Pasquale Tridico viene accolta da Avs come «una notizia importante». Tuttavia, sottolinea Avs in una nota, «i tempi di questa disponibilità, giunti dopo settimane di discussione, meriteranno certamente spiegazione nelle sedi opportune, ovvero al tavolo del centro sinistra che in questi ultimi giorni è rimasto inspiegabilmente congelato, tra fughe in avanti e posizioni autoreferenziali».

«Noi, al contrario – proseguono da Avs –, continuiamo ad essere leali ad un progetto di centrosinistra unito, largo e trasparente, che implica anche che le decisioni si condividono nei luoghi di discussione e non con dichiarazioni sulla stampa. Non abbiamo posto veti nei confronti di nessuno degli autorevoli esponenti proposti dalle varie forze in queste settimane, e certamente non lo abbiamo fatto nei confronti dell'europarlamentare Tridico, che riteniamo autorevole».

I rappresentanti regionali di Alleanza verdi e sinistra ribadiscono quindi: «Abbiamo rivendicato in queste settimane, con la correttezza e la trasparenza nei confronti degli alleati e dei calabresi che ha sempre contraddistinto la nostra azione, come a nostro avviso l’indicazione del candidato presidente in Calabria spetti ad Alleanza Verdi e Sinistra, come unica regione nell'ambito nazionale, mai minando l’unità del Centrosinistra. Continueremo a farlo nelle sedi opportune, nel rispetto di tutte le altre espressioni ma anche dei tanti nostri iscritti e simpatizzanti e soprattutto dei calabresi, ovviamente con lo spirito unitario che condividiamo lungo l’intero territorio nazionale».