Il titolare del dicastero dell’Agricoltura sarà a Soverato il 2 ottobre per una manifestazione elettorale con Wanda Ferro. Il giorno dopo due gli appuntamenti a Vibo e Catanzaro con la responsabile della segreteria politica del partito

Non solo Meloni, Tajani e Salvini: altri “big” della scena politica nazionale e dello stesso governo arriveranno nei prossimi giorni in Calabria in vista delle ormai prossime elezioni regionali e a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Giunta.

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida sarà a Soverato il prossimo giovedì, 2 ottobre, per partecipare ad una manifestazione elettorale insieme alla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e a Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale. L’incontro, al quale prenderanno parte i candidati del partito al Consiglio regionale, si terrà alle ore 16:30 al Miramare (Lungomare Europa).

Il giorno dopo, venerdì 3 ottobre, la responsabile della Segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, sarà in Calabria per partecipare a due manifestazioni elettorali, insieme alla coordinatrice regionale Wanda Ferro e alla presenza di tutti i candidati al Consiglio regionale.

Il primo incontro si terrà alle 11:30 nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia (via Jan Palach). Nel pomeriggio Arianna Meloni sarà a Catanzaro, dove alle ore 16 parteciperà ad una manifestazione nella Casa delle Culture (Palazzo della Provincia - Piazza Luigi Rossi) insieme a Wanda Ferro e a Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale.