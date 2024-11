«In Calabria il centrodestra si candida ad essere l’elemento di collegamento tra il Sud e il resto d’Italia. Il riscatto del Sud parte grazie al nostro lavoro in Calabria. Si va verso un successo straordinario di Jole Santelli, candidato serio, affidabile, la dimostrazione che Fi è protagonista nel centrodestra e i candidati azzurri sono vincenti. La prima donna calabrese presidente di una regione del Sud, ricordiamolo». Così il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ha commentato i primi exit poll, che danno Jole Santelli come nuovo governatore della Calabria, intervenendo a Lamezia dove è stata allestita la segreteria politica dell’azzurra.



«Voglio ricordare l’impegno profuso da Berlusconi che pochi giorni fa è stato a Lamezia perché siamo convinti che la Calabria possa essere una regione modello e che possa dar vita ad una rivoluzione che metta all’angolo la malavita e faccia crescere una generazione di politici e cittadini che possano essere finalmente realizzatori di un grande futuro per la Calabria senza essere costretti ad abbandonarla».



«Il governo deve rendersi conto che il movimento Cinque Stelle è di fatto scomparso dalla scena politica in Calabria e in Emilia non è più determinante. In Emilia comunque vadano le cose certamente si tratterà di una vittoria morale del centrodestra perché per la prima volta le forze del centrosinistra sono state costrette a rendersi conto che c’è un’alternativa seria e credibile che mette in discussione il governo clientelare di settanta anni da parte di una sinistra arrogante, prevaricatrice, clientelare e che non ha governato bene una regione importante come l’Emilia».