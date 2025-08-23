Le forze politiche che compongono il "campo largo" in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell'Inps, alla presidenza della Regione Calabria. L'ufficializzazione è stata decisa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

Tridico ufficiale, Irto: «Dato politico straordinario»

«Un dato politico straordinario». Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd in Calabria, ha commentato l'ufficializzazione da parte delle forze politiche del "campo largo" della candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione. «Mettere assieme 12 sigle, 12 partiti attorno a una candidatura, attorno a un programma, attorno a una coalizione larghissima - ha aggiunto Irto - è un segnale di unità larghissima. Noi abbiamo fatto tesoro degli errori del passato. Si arriva a un centrosinistra larghissimo e unito, per battere la destra, che sta pensando solo ed esclusivamente al potere e non ai bisogni dei calabresi. Pasquale Tridico è riuscito a trovare il consenso di tutte le forze del centrosinistra perché è una figura tecnica che viene vista un po' anche fuori quota rispetto ai partiti. Una persona che è riuscita, nella sua storia, a porsi al di là dei partiti. Per questo tutti gli hanno attribuito la riconoscibilità di candidato che può raccogliere il consenso anche di forze politiche molto diverse tra di loro».

