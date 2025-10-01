«Salvini, Meloni e Tajani i turisti della Calabria. Quando lorsignori decidono di venire in Calabria a fare i turisti, si limitino gentilmente solo a questo, perché dei veri problemi della Calabria non ne sanno nulla!». È quanto scrive in una nota Elisa Scutellà, candidata al Consiglio regionale nella lista del Movimento Cinquestelle, commentando la visita dei big del

centrodestra a Lamezia Terme.

«Da calabrese mi sento offesa, indignata e presa in giro quando un leghista che fa gli interessi del nord crede che sia sufficiente un selfie per cancellare anni di offese e mortificazioni al nostro territorio. Adesso i calabresi – chiede l’esponente pentastellata - sono utili? Perché servono a riempire il vostro bottino elettorale?»

«Mi sento ancora più offesa quando qualcuno ha anche il coraggio di dire che combatte il sistema clientelare mentre noi calabresi stiamo ancora aspettando le scuse per aver reso la nostra terra scenario di vergogna ed

umiliazione dove si è consumato lo mortificazione del diritto al voto sancito costituzionalmente. Tornate a casa e magari in Calabria tornateci – conclude la Scutellà – per il Capodanno in Rai!».