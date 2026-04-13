Il Tribunale di Catanzaro ha rilevato come fosse stata subito rimossa la causa di incompatibilità, con le dimissioni da sindaco di Cirò Marina dell’attuale presidente della quarta Commissione a Palazzo Campanella

Rimane consigliere regionale Sergio Ferrari, primo eletto nella lista di Forza Italia nel Collegio Centro alle elezioni dell’ottobre scorso. Lo ha sancito il Tribunale di Catanzaro con sentenza depositata oggi. Contro di lui aveva proposto ricorso un cittadino di Catanzaro,secondo il quale Ferrari avrebbe contestualmente mantenuto le cariche di presidente della Provincia di Crotone e di consigliere regionale senza optare per tempo per l’una o l’altra. Da qui il ricorso per far dichiarare la incompatibilità .

Il Tribunale, in pieno accoglimento della difesa svolta per Ferrari dall’avvocato Alfredo Gualtieri, del Foro di Catanzaro, ha rilevato come lo stesso avesse tempestivamente rimosso la causa dí incompatibilità cessando, nei termini, dalla carica di sindaco di Cirò Marina e, contestualmente, secondo legge, da presidente della Provincia. L’intervenuta notifica del ricorso quando la procedura era ampiamente definita, ha portato i giudici a rigettare l’azione e condannare il ricorrente (difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza) al pagamento delle spese di lite in favore del legale di Ferrari.