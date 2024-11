Il premier è in Emilia per chiudere la campagna elettorale di Bonaccini, e domani sarà in Calabria per chiudere quella di Oliverio, due partite che il Pd conta di vincere agevolmente

“Qualcuno vuole fare un test di come stanno i partiti e a me sta bene – ha dichiarato il premier – negli ultimi mesi il Pd ha vinto le partite nelle Regioni che erano del centrodestra, da Piemonte a Sardegna e Abruzzo. Se domenica vogliono dire come sta il Pd sarò felice, ma non darei una lettura nazionale”. Interviene a Rtl Matteo Renzi, per lanciare la sfida agli altri partiti in vista delle regionali in Emilia e Calabria di domenica 23 novembre. Non sarà un ‘test nazionale’, ma Renzi conta di vincere agevolmente per confermare gli ottimi risultati che il suo Pd sta ottenendo in questi mesi, dalle Europee fino alle regionali. “Non darò io stesso una lettura nazionale – ha aggiunto – anche se, come spero, vinciamo”.

"La Calabria è una regione con livelli di difficoltà maggiori del resto d'Italia - conclude - per disoccupazione, infiltrazioni della criminalità organizzata, cassa integrazione in deroga. Abbiamo molto da fare per rilanciare la Calabria perchè, se finalmente rimessa in carreggiata, può dare una mano all'Italia".

Leggi anche:

Profili: Oliverio, Wanda Ferro, Cono Cantelmi, Domenico Gattuso, Nico D'Ascola

Le liste: Centrosinistra, Centrodestra, Alternativa Popolare, Movimento 5 stelle