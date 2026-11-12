I consiglieri regionali di minoranza smentiscono l'intesa con la maggioranza sul Tpl e chiariscono i termini del confronto. «Se Occhiuto porrà la fiducia siamo pronti ad andare in Aula: non temiamo di perdere il seggio»

Nessuna intesa già raggiunta sulla riforma del trasporto pubblico locale in Calabria. E soprattutto nessun semplice ritocco alla proposta di legge approvata dalla maggioranza in Commissione. I consiglieri regionali di minoranza intervengono per smentire le ricostruzioni circolate sulla stampa e chiarire che il confronto in corso punta alla costruzione di un testo completamente nuovo, capace di recepire le criticità sollevate dall'opposizione.

La partita sulla riorganizzazione del Tpl resta dunque aperta e il dialogo tra i due schieramenti non equivale a un accordo politico. «Non è in discussione una semplice revisione della proposta di legge già approvata dalla maggioranza nelle Commissioni, né un’intesa costruita attraverso emendamenti di dettaglio. Si lavora, invece, congiuntamente a una proposta del tutto nuova rispetto a quella attualmente sul tavolo», chiariscono i consiglieri.

Trasporto pubblico locale, la minoranza chiede una nuova legge

L'obiettivo dichiarato è arrivare a una riforma solida e duratura, in grado di migliorare l'organizzazione del servizio e rafforzare la governance del settore. Una revisione che, nelle intenzioni dell'opposizione, dovrà tenere insieme le esigenze dei cittadini, quelle dei lavoratori e degli operatori, oltre alle necessità dei Comuni chiamati a confrontarsi quotidianamente con le criticità della mobilità.

La minoranza assicura la propria disponibilità a contribuire alla definizione del provvedimento, ma pone una condizione precisa: il nuovo impianto dovrà essere realmente rispondente agli interessi della Calabria. «Se il lavoro in corso condurrà a un testo che risponda a queste esigenze e che sia nell’interesse della Calabria, la minoranza sarà presente e disponibile a contribuire al suo perfezionamento. Non cerchiamo compromessi formali: cerchiamo una soluzione seria, condivisibile e capace di dare certezze ai lavoratori, agli operatori del settore, ai Comuni e agli utenti».

La questione di fiducia e lo scontro con Occhiuto

Il confronto potrebbe però trasformarsi in uno scontro politico in Aula. I consiglieri di opposizione mettono infatti in conto anche l'eventualità che il presidente della Regione Roberto Occhiuto decida di porre la questione di fiducia sul provvedimento. Una prospettiva rispetto alla quale la minoranza assicura di non avere intenzione di arretrare.

«Qualora il testo non rispondesse ai requisiti di adeguatezza e correttezza istituzionale che riteniamo indispensabili, non mancheremmo di continuare a esprimere le nostre riserve. Saremo pronti a confrontarci in Aula, anche qualora il presidente Occhiuto decidesse di porre la questione di fiducia».

La dichiarazione contiene anche un messaggio politico diretto alla maggioranza: la disponibilità al dialogo non significa accettare qualsiasi soluzione pur di evitare uno scontro. «Non temiamo di andare a casa. Non abbiamo paura di perdere il seggio quando è in gioco la qualità del servizio pubblico, la corretta organizzazione della mobilità e il diritto dei calabresi a un trasporto pubblico efficiente e affidabile».

La riforma del trasporto pubblico locale si conferma così uno dei terreni di confronto più delicati tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Il dialogo resta aperto, ma l'intesa politica è ancora tutta da costruire: per la minoranza la disponibilità a collaborare dipenderà dalla qualità del nuovo testo e dalla sua capacità di rispondere concretamente alle esigenze del territorio.