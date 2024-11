Il tam tam è già partito sui social al grido di "Il sud non dimentica" e "Noi non ci leghiamo". Anche in occasione della sua visita a Catanzaro il leader della Lega era stato contestato

Il countdown è già partito. L'attesa per l'arrivo del ministro degli Interni, Matteo Salvini, in Calabria diventa spasmodica e non solo per i supporter. Durante la sua ultima visita a Catanzaro il leader della Lega è infatti arrivato allo scontro con un gruppo di contestatori che stanno già preparando il secondo comitato d'accoglienza. Hanno infatti annunciato la loro presenza sul lungomare di Soverato dove Salvini è atteso questa sera, ma il tam tam si rincorre già in queste ore sui social al grido di "Il sud non dimentica" e "Noi non ci leghiamo".

l.c.