«In Calabria ci sono grandi carenze di organico nel settore della giustizia, ne parlerò con il collega Bonafede. Ci sono ben 722 richieste di arresto inevase da alcuni anni per mancanza di personale. È impensabile che in una regione come la Calabria centinaia di 'ndranghetisti siano a spasso». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine della riunione del Comitato nazionale per la sicurezza e dell'ordine pubblico dedicata alla Calabria e la Puglia. Presente, tra gli altri il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri.

«C'è particolare attenzione - ha spiegato Salvini - ai porti di Gioia Tauro e Reggio Calabria. In Puglia occhio alla Sacra Corona Unita nel Salento ed alla criminalità con modalità camorristiche nelle province di Bari e Foggia. Sia in Puglia che in Calabria abbiamo aumentato le unità delle forze dell'ordine». Anche quest'anno, ha poi annunciato «il Ferragosto lo passeremo in una località della Calabria».