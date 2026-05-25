Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Vincenzo Palumbo

Sarà ancora Paolo Pulitanò alla guida del Comune di Samo. Il primo cittadino uscente è stato riconfermato sindaco all’esito delle elezioni comunali, superando la concorrenza di Vincenzo Palumbo con il 58,12%. Entrambi erano alla guida di due liste civiche. Di seguito l’elenco dei voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale (IN AGGIORNAMENTO):

Lista: Orgoglio samese

Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo – 41,88%

Brancatisano Giovanni 32

Bruzzaniti Giuseppe 37

Bruzzaniti Vincenzo 24

Caridi Giovanni 3

Iacopino Pietro Giovanni 14

Marmina Stellino 23

Pizzati Antonio 25

Valenti Cosimina 46

Lista: Insieme per Samo

Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente) – 58,12%

Pizzati Achille 23

Iacopino Antonio 35

Lucà Antonio 68

Pacileo Antonio 24

Strati Caterina 14

Capogreco Giuseppe 28

Cristiano Christian 9

Bruzzaniti Gregorio 54

Mezzatesta Pasquale 6

Marmina Stefano 26