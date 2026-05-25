Il primo cittadino uscente ha superato la concorrenza di Vincenzo Palumbo
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Sarà ancora Paolo Pulitanò alla guida del Comune di Samo. Il primo cittadino uscente è stato riconfermato sindaco all’esito delle elezioni comunali, superando la concorrenza di Vincenzo Palumbo con il 58,12%. Entrambi erano alla guida di due liste civiche. Di seguito l’elenco dei voti di preferenza dei candidati alla carica di consigliere comunale (IN AGGIORNAMENTO):
Lista: Orgoglio samese
Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo – 41,88%
Brancatisano Giovanni 32
Bruzzaniti Giuseppe 37
Bruzzaniti Vincenzo 24
Caridi Giovanni 3
Iacopino Pietro Giovanni 14
Marmina Stellino 23
Pizzati Antonio 25
Valenti Cosimina 46
Lista: Insieme per Samo
Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente) – 58,12%
Pizzati Achille 23
Iacopino Antonio 35
Lucà Antonio 68
Pacileo Antonio 24
Strati Caterina 14
Capogreco Giuseppe 28
Cristiano Christian 9
Bruzzaniti Gregorio 54
Mezzatesta Pasquale 6
Marmina Stefano 26