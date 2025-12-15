«L’ufficio stampa del professor Pasquale Tridico - quel piccolo politico che dopo averci traviato per settimane con lo sloga ‘torna, resta, crediamoci’ ha per l’ennesima volta abbandonato la ‘sua’ Calabria, preferendo al nostro Consiglio regionale i lussuosi divani in pelle di Bruxelles - continua, come in campagna elettorale, a far fare figuracce al proprio assistito, copiando dai giornali e non verificando in alcun modo le notizie. Sa il povero Tridico quale ricaduta economica ha già avuto e continuerà ad avere per la nostra Regione la serie Sandokan? Evidentemente no. Glielo spieghiamo noi. Prenda appunti, lui e il suo ufficio stampa». Lo scrive Mimmo Giannetta, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, rispondendo all’intervento dell’ex candidato governatore.

«L’investimento della Film Commission – fa presente Giannetta - ha già sviluppato un moltiplicatore della spesa diretta che la società di produzione Lux Vide ha effettuato sul territorio, su partite iva calabresi, pari a 3 milioni di euro. Inoltre, il backlot che rimane di proprietà della Regione Calabria, oltre ad essere utilizzato in futuro per prossime lavorazioni - per la serie Sandokan e per altre produzioni -, costituirà l’elemento attrattivo principale per lo sviluppo del cineturismo in regione. Ovviamente – aggiunge l’esponente azzurro - la produzione ha coinvolto numerose maestranze locali, le competenze del territorio e creato un indotto significativo per l’economia regionale».

E ancora, «la collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni culturali ha permesso di garantire non solo la qualità delle riprese, ma anche la promozione delle bellezze paesaggistiche e storiche della Calabria. Non quantificabile – conclude Giannetta - il valore di promozione, essendo la serie già venduta in 32 Paesi. Questi i fatti, per le chiacchiere come sempre c’è Tridico, e coloro che copiano fake news da altre testate senza verificare nulla».